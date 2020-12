Droga nelle cassette dei contatori di acqua e gas, a Bari vecchia hashish e cocaina nascosti in strada

Le cassette dei contatori di luce, acqua e gas utilizzate come nascondiglio per la droga da spacciare. A Bari vecchia, nel corso di un controllo, i carabinieri della Compagnia di Bari centro hanno setacciato strada Santa Maria del Buon Consiglio, rinvenendo e sequestrando 18 grammi di hashish e 12 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi. Il materiale sequestrato, a carico di ignoti, sarà analizzato prima del deposito presso i competenti uffici.

(foto di repertorio)