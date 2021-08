Droga nascosta nel cespuglio, tirapugni e manganello addosso durante la passeggiata: sequestri a Monopoli

Controlli in centro e nel quartiere 'Ina Casa'. In due distinti accertamenti gli agenti di polizia hanno indagato su un'attività di spaccio e bloccato un giovane che girava con le due armi bianche

Spaccio e armi non autorizzate a Monopoli. Controlli della polizia nel centro e nel quartiere 'Ina Casa' del comune barese: in particolare gli agenti hanno sequestrato sei dosi di cocaina, per un peso complessivo di 4 grammi, già confezionate in 'cipolline' e nascoste in un cespuglio. Dopo il ritrovamento nel quartiere Ina Casa, gli investigatori della Polizia di Stato si sono messi sulle tracce di un gruppo di persone coinvolto nell’attività di spaccio.

Nell’ambito dei controlli, inoltre, quattro ragazzi sono stati fermati e sottoposti a perquisizione; uno di loro è stato trovato in possesso di un tirapugni in acciaio e di un manganello telescopico estensibile. Il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre il giovane è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.