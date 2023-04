In casa nascondeva hashish e cocaina pronte per lo spaccio: arrestato in Trentino operaio edile barese

Nascondeva in casa cocaina, hashish e tutto il materiale necessario per confezionare le dosi: a scoprire l'operato di un operaio edile della provincia di Bari, ma da tempo lavoratore in Trentino, è stata la Squadra mobile di Trento, che lo scorso 24 aprile ha arrestato il 41enne, che già aveva riportato una serie di precedenti per reati contro la persona. I cani antidroga hanno trovato nell'abitazione quattro etti di cocaina e un etto di hashish: la perquisizione è avvenuta dopo una serie di segnalazioni di cittadini che avevano notato un via vai sospetto nella casa in cui viveva il 41enne.

L’uomo, nel frattempo, è stato portato nel carcere di Spini di Gardolo, in attesa della convalida dell’arresto. Secondo la polizia, infine, immessa nel mercato, quella droga gli avrebbe fruttato circa 70mila euro.

Maggiori dettagli e aggiornamenti sul sito di TrentoToday.