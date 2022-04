Inseguimento per le vie del centro storico di Modugno: preso insospettabile con 1 kg di cocaina

Un 31enne incensurato originario di Altamura è stato arrestato dai Carabinieri a Modugno poiché trovato in possesso di 1 kg di cocaina. L'uomo è stato fermato nel corso di controlli dei militari che lo avrebbero notato mentre procedeva per le vie del centro storico ad alta velocità. Al termine dell'inseguimento, i carabinieri hanno rinvenuto, sotto il sedile lato guida, un panetto di sostanza bianca chiuso in una busta trasparente termo sigillata.

La droga, se immessa nel mercato illecito, avrebbe fruttato circa 100mila euro. Il 31enne è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Bari.