In viaggio con oltre 100 grammi di cocaina pura: sorpreso dai Carabinieri e arrestato

I Carabinieri hanno arrestato un 39enne residente in provincia di Lecce, trovato in possesso di 110 grammi di cocaina. I militari, nel corso di un servizio specifico sulla strada provinciale 205 tra Cassano e Acquaviva, hanno fermato l'uomo alla guida di una Volkswagen Golf.

All'interno hanno rinvenuto, in un contenitore di cellophane utilizzato per il sottovuoto, la droga pura, pronta per essere tagliata e suddivisa in dosi. La cocaina, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 15mila euro. In corso ulteriori indagini per appurare a quale piazza di spaccio fosse destinata la droga. Il 39enne è stato quindi condotto in carcere a Bari.