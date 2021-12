Hashish da spacciare e mazze da baseball nell'auto: bloccato pusher 20enne nel Barese

I carabinieri hanno arrestato a Gravina in Puglia, nel Barese, un 20enne del posto, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I militari, a seguito di alcuni controlli, lo hanno individuato per le vie del centro, all'alba, mentre era a bordo di un'auto.

Il giovane è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish per un peso complessivo di 4,3 grammi e di una somma di 580 euro in contanti, ritenuta provento dell' attività illecita. Nella vettura vi erano anche due mazze da baseball, ritenute, per le circostanze di tempo e di luogo, oggetti idonei ad offendere e prontamente sequestrate. La perquisizione, infine, è stata estesa nella sua abitazione, consentendo di rinvenire ulteriori 59,2 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il tutto è stato requisito dai militari.

Il giovane, dopo l'arresto, è stato sottoposto all’obbligo giornaliero di presentazione in caserma, a seguito di udienza per direttissima.