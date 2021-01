Alla guida dopo aver assunto droghe, giovane nei guai. Numerosi controlli anti stupefacenti nel Barese

Numerosi controlli, nei giorni scorsi, ai danni dell'utilizzo improprio di sostanze stupefacenti nel Barese. I Carabinieri hanno denunciato, a Sannicandro di Bari, un giovane alla guida della propria auto in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto droghe. L'uomo è statp anche segnalato al prefetto poiché trovato in possesso di 3 grammi di hashish. Analoga segnalazione anche nei confronti di un giovane, fermato alle 2 di notte, in violazione del coprifuoco, a Bitetto e trovato in possesso di una dose di marijuana.

A Toritto, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 39enne, già noto alle Forze dell’Ordine, perché sorpreso mentre vendeva una dose di hashish a un giovane del luogo. Quest'ultimo è stato segnalato alla Prefettura, e hanno denunciato a piede libero un 33enne, del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di alcuni grammi di marijuana e un bilancino di precisione

(immagini di repertorio)