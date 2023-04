Da Brindisi in giro per Bari con panetti di hashisc nel furgone: due in manette

Due giovani di 29 e 30 anni, uno originario del Brindisino e l'altro dell'Albania, sono stati arrestati a Bari nel corso di alcuni controlli nel quartiere Carbonara poiché sorpresi con alcuni panetti di hashish all'interno di un furgone sul quale viaggiavano.

I Carabinieri, dopo averli bloccati per alcuni controlli, hanno rinvenuto 10 confezioni di droga del peso di 100 grammi ciascuno: erano nascoste all'interno di una busta di plastica rinvenuta sotto a un sedile. I due sono stati quindi condotti in Caserma e poi in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il gip, dopo la convalida dell'arresto, ha disposto i domiciliari per entrambi.

