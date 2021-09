Scontro auto-moto sulla ss16, il centauro soccorso trasportava droga in una busta: arrestato

Finisce in manette un 57enne di Taranto, fermato nel Barese mentre stava trasportando droga sulla sua moto. L'uomo è stato fermato poco dopo un incidente stradale, avvenuto la scorsa notte sulls ss16, all'altezza dello svincolo per il Palaghiaccio. I carabinieri del Nucleo Radiomobile avevano ricevuto al 112 notizia di uno scontro tra una moto e un'auto e una volta arrivati sul posto hanno notato che, sebbene disorientato, ferito e in gravi condizioni, il centauro non voleva mollare una busta di plastica che stringeva forte a sé. I medici del 118 giunti per prestare soccorso sono stati persino costretti a tagliarla con delle forbici e consegnare questo strano plico alle forze dell’ordine. Aperto la sacca i Carabinieri constatavano che la stessa conteneva oltre 1 chilo di cocaina purissima, in un unico blocco, presumibilmente acquistata nella città metropolitana per essere trasportata in quella di Taranto. Il tarantino è stato arrestato e contestualmente trasportato presso il Policlinico venendo ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dove, in attesa del rito per direttissima, è piantonato. Sono in corso accertamenti finalizzati a delineare il quadro complessivo nel quale si è concretizzato il possesso di questo ingente quantitativo di cocaina.

