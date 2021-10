Cocaina in cilindri di plastica sotto il paraurti dell'auto: arrestato 23enne a Japigia

Rinvenuti 48 grammi di droga suddivisi in 136 'cipolline' di stupefacente. Il giovane era in possesso anche di materiale per il confezionamento delle dosi e di denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita

I carabinieri hanno arrestato, nel quartiere Japigia di Bari, un 23enne, già noto alle Forze dell'Ordine, sorpreso con dosi di cocaina nell'auto da lui guidata. I militari, nel corso di alcuni controlli. hanno bloccato il giovane, per poi approfondire la perquisizione nella vettura.

Nella parte inferiore del veicolo erano stati collocati, sul montante del paraurti posteriore, tre cilindri di plastica nera, fissati con alcune calamite: all'interno dei contenitori vi erano dosi di cocaina per un totale di 48 grammi suddivisi in 136 'cipolline' di stupefacente. Il giovane era in possesso anche di materiale per il confezionamento della droga e di denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Per il 23enne, al termine delle verifiche, si sono aperte le porte del carcere di Trani.