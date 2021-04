Perquisizione in casa, scoperte dosi di marijuana e hashish nel mobile del ripostiglio: arrestato 45enne

L'uomo è stato bloccato in un appartamento di via Appulo, nel quartiere Japigia di Bari nel corso di alcuni controlli da parte dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato nel quartiere Japigia di Bari un 45enne già noto alle Forze dell'Ordine accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari sono entrati in un appartamento di via Guglielmo Appulo per alcuni controlli.

All'interno, nascosti in un mobile del ripostiglio, vi erano 148 grammi di hashish, 15 grammi di marijuana, un bilancino e carta stagnola, materiale utile per confezionamento delle sostanze stupefacenti. Il 45enne, dopo l'arresto, è stato condotto ai domiciliari.