In auto attrezzi per inibire comunicazioni: 33enne arrestato per ricettazione dopo rocambolesco inseguimento

Controlli dei Carabinieri a Modugno. Si cercano altri due complici, fuggiti via per le campagne. Sequestrati un compressore, dei ganci da traino a molla, un kit d’avviamento per batteria, nonché due radio ricetrasmittenti e 2 jammer