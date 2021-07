Oltre 100 grammi di cocaina nell'armadio della sua cameretta: arrestato 29enne insospettabile

In tutto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 41 cipolline in cellophane, opportunamente sigillate, contenenti cocaina per un peso complessivo di 23 grammi, un altro involucro contenente 100 grammi di droga pura ancora da “tagliare"

Un 29enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri a Modugno poiché trovato in possesso di 100 grammi di cocaina. Il giovane era stato notato, nel corso di controlli, nelle vicinanze di alcune abitazioni di persone "controindicate".

I militari lo hanno raggiunto nella sua abitazione, nella quale viveva con i suoi genitori e dove in quel momento il 29enne dormiva. Il ragazzo aveva nascosto parte della cocaina nelle tasche di alcuni giubbotti appesi all’interno dell’armadio della sua cameretta.

In tutto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 41 cipolline in cellophane, opportunamente sigillate, contenenti cocaina per un peso complessivo di 23 grammi, un altro involucro contenente 100 grammi di droga pura ancora da “tagliare” oltre a un bilancino e alla somma contante di 100 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato. Per il 29enne si sono aperte le porte del carcere di Bari.