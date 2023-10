Dosi di cocaina preparate in casa 'abusiva' e nascoste nelle campagne di Molfetta: arrestato 50enne

I Carabinieri hanno sequestrato, a Molfetta, 70 grammi di cocaina nascosta nelle campagne vicino al Pulo: in manette è finito un 50enne del posto. Secondo le indagini, coordinate dalla Procura, l'uomo avrebbe utilizzato il nascondiglio dal quale prelevare poco per volta lo stupefacente per poi rivenderlo.

La cocaina sequestrata, suddivisa in 170 dosi, avrebbe fruttato circa 5mila euro. La droga sarebbe stata 'tagliata' e suddivisa in 'cipolline' in una casa di campagna intestata alla figlia, in fase di costruzione e senza alcuna regolare autorizzazione. L'edificio è stato sequestrato dalla Polizia Locale di Molfetta per "violazione delle norme sull’abusivismo edilizia", denunciando di conseguenza la proprietaria all’autorità giudiziaria.