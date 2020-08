Cocaina, ketamina e marijuana a MonopolI: stretta sullo spaccio nei giorni di Ferragosto, scattano i sequestri

Stretta sulla movida della droga nella zona di Monopoli, nel Barese, in particolare nei giorni a cavallo del Ferragosto. La Polizia, nella notte tra il 14 e il 15, ha intercettato 3 assuntori di sostanze stupefacenti per i quali è scattata la segnalazione alla Prefettura: contestato l’illecito amministrativo per la detenzione di marijuana per uso personale. Sono state equestrate diverse dosi di stupefacente, per un peso complessivo di 10 grammi.

La sera del 15 agosto altri 4 giovani, tra cui un minorenne, sono stati intercettati dagli agenti; questa volta, oltre ad alcune dosi di marijuana, i poliziotti hanno sequestrato una dose di cocaina e 4 dosi di Ketamina. Anche loro sono stati segnalati alla Prefettura. Avviatae le indagini per rintracciare gli spacciatori che hanno ceduto la sostanza stupefacente nel corso delle due serate ai giovani. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni.