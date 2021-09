Droga nello zaino e 1400 euro nel borsello: giovane spacciatore tenta la fuga, bloccato dai carabinieri

E' accaduto a Noicattaro. Il giovane è stato sorpreso ad occultare, all’interno di uno zaino, hashish, marjuana e cocaina suddivisi in dosi e pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 43 grammi circa.

Un 21enne, con piccoli precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri a Noicattaro, nel Barese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso ad occultare, all’interno di uno zaino, sostanze stupefacenti come hashish, marjuana e cocaina, suddivise in dosi e pronte per lo spaccio, per un peso complessivo di 43 grammi circa.

Il 21enne, alla guida di uno scooter, avrebbe cercato anche di fuggire ma è stato immediatamente bloccato. In un borsello nella sua disponibilità aveva 1400 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell'attività di spaccio.