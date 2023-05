Scoperta piantagione di papaveri da oppio a Polignano: sequestrati oltre 4mila bulbi

La Guardia di Finanza ha individuato in un terreno privato di Polignano a Mare, nel Barese, una piantagione di papaveri da oppio della tipologia 'papaver somniferum'. I militari hanno denunciato il proprietario dell'appezzamento per coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrando complessivamente 4mila bulbi per un totale di 62 grammi di piante (ovvero oltre 1.800 esemplari), rilevando, disseminate in mezzo ad altre coltivazioni, infiorescenze di altezza compresa tra i 30 e i 120 cm, da cui è possibile ottenere, per incisione delle capsule o essiccazione, diversi alcaloidi, tra i quali morfina, papaverina, codeina e oppio. Lo stesso principio attivo, con complesse lavorazioni in laboratorio, può essere utilizzato per produrre eroina.

Il terreno interessato dai controlli, coltivato per il fabbisogno familiare con ortaggi e alberi da frutto e con vasta presenza di fiori decorativi, non avrebbe in precedenza destato sospetti. I controlli della GdF hanno riguardato anche un immobile adiacente e un locale destinato a ricovero per attrezzi.