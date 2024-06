Droga per la movida, in casa chili di ecstasy, ketamina e anfetamina: un arresto nel Barese

Due chili di ecstasy, divisi in centinaia di pasticche di vario tipo, cinque di ketamina, già suddivisa in pezzi di cristallo di varie dimensioni, 2,5 chili di anfetamina, e ancora alcuni grammi di hashish e marijuana, materiale da taglio e da confezionamento: un vero e proprio 'bazar' della droga, quello rinvenuto dalla polizia nei giorni scorsi, nell'abitazione di un uomo residente nel borgo antico di Giovinazzo.

Gli agenti della sezione ”Falchi” della Squadra Mobile, a seguito di una costante attività info-investigativa svolta, sono giunti nei pressi dell'abitazione, ove era stata segnalato un frequente via vai di tossicodipendenti, principalmente giovani frequentatori della movida barese e di locali notturni dell’hinterland. I poliziotti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo, con precedenti di polizia legati all’illecita commercializzazione di droghe, e dei locali e delle pertinenze, rinvenendo la droga. Si tratta, evidenziano gli investigatori, di "particolari tipi di droghe, utilizzate soprattutto dalle fasce di consumatori più giovani, commercializzate anche in raduni e feste non autorizzate".

L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e condotto in carcere a Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato la misura pre-cautelare.