In casa cocaina, panetti di hashish e materiale per le dosi: arrestato pregiudicato 24 enne a Bari

I poliziotti della Squadra Mobile di Bari hanno arrestato Domenico Di Cosimo, pregiudicato classe ’96, trovato in possesso di svariate dosi di hashish e cocaina, oltre a materiale per il confezionamento.

Gli agenti dei Falchi si sono recati nell’abitazione del 24enne per eseguire un controllo e, sin da subito, avrebbero notato uno strano nervosismo da parte del giovane. Agli agenti non è sfuggita la presenza, sul tavolo della cucina, di alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente e, pertanto, hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare. All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 4 panetti di hashish, del peso complessivo di 180 grammi, svariate dosi di cocaina, per un totale di 10 grammi, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Sequestrata anche la somma di 175 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.