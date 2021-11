In auto con 70 grammi di cocaina, a casa una pistola rubata: due arrestati al San Paolo

Due persone sono state arrestate dalle Volanti della Polizia, nel quartiere San Paolo di Bari, per di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e di arma comune da sparo. Gli agenti, in prossimità di un incrocio con viale Europa, hanno notato una Peugeot 206 che procedeva con andatura sostenuta superando le auto incolonnate al semaforo e invadendo la corsia opposta.

Di lì è scattato un breve inseguimento, nel corso del quale il conducente aveva gettato un involucro di plastica dal finestrino, rinvenuto poco dopo sui campi accanto alla strada. All'interno vi erano 70 grammi di cocaina suddivisi in varie 'cipolline'. Nell'auto vi era anche un marsupio al cui interno sono stati rinvenuti 280 euro in vari pezzi, tre cellulari e bustine di confezionamento in plastica, presumibilmente utilizzate per il confezionamento delle dosi.

I controlli sono proseguiti nelle abitazioni dei due: in un appartamento è stata scoperta una pistola 'Beretta' risultata rubata nei mesi scorsi, 17 grammi di ecstasy, 10 flaconcini di 'Popper' ed ulteriori 12 grammi di cocaina. Per i due, al termine delle verifiche, sono scattati gli arresti domiciliari.