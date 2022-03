In autostrada con 25 kg di cannabis in contenitori cubici: bloccato al casello di Bari Nord

La Polizia Stradale ha sequestrato 25 kg di cannabis contenuti in altrettanti involucri cubici contenuti in un'auto fermata al casello autostradale di Bari Nord sull'autostrada A/14: in manette è finito un uomo accusato di detenzione e trasporto illegale di sostanza stupefacente del tipo cannabis.

Il conducente della vettura, bloccato dalla Polstrada, avrebbe mostrato, durante i controlli, segni di nervosismo: la perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare la droga, avvolta da nastro marrone, assieme a due telefoni cellulari. L'uomo è stato sanzionato anche per guida senza patente e mancanza di copertura assicurativa del veicolo.