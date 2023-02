Eroina, cocaina e 70mila euro nel furgone: bloccati al casello Bari Nord dell'A14, due arrestati

Un 42enne e un 21enne di origini albanesi sono stati arrestati dalla Polizia Stradale al casello autostradale di Bari Nord sull'A14 dopo essere stati scoperti con pacchetti contenenti eroina e cocaina nel furgone su cui viaggiavano. I due sono accusati a vario titolo di detenzione e trasporto, ai fini di spaccio, di ingenti quantità di sostanza stupefacente.

Nel corso di alcuni controlli, gli agenti hanno rinvenuto, all'interno del vano posteriore del veicolo, alcune borse di varie dimensioni, contenenti generi alimentari, tra cui olio e frutta e buste di carne in avanzato stato di decomposizione, che emanavano un forte odore nauseabondo, circostanza che i poliziotti hanno immediatamente ricondotto al tipico escamotage utilizzato dai corrieri della droga, per coprire il più possibile l’odore della sostanza stupefacente, nel caso di controlli antidroga con unità cinofile.

Ulteriori verifiche hanno consentito di rinvenire, nel sottotetto centrale della cabina di guida, 5 pacchetti ricoperti da cellophane e assicurati da nastro adesivo. All'interno vi erano eroina e cocaina per complessivi 5,6 kg, nonchè un sacchetto di tessuto con all’interno 8 pacchetti di banconote di vario taglio, anch’essi avvolti in cellophane per un ammontare di oltre 70mila euro. Il tutto, assieme ad altre 1.580 euro nelle disponibilità dei due, è stato sequestrato. Gli arrestati sono stati quindi condotti nel carcere di Bari.