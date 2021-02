Spaccio a conduzione familiare: in casa quasi tre chili di marijuana, arrestati madre e figli

La scoperta dei carabinieri in un'abitazione ad Altamura: i tre, tutti incensurati, sono stati trovati in possesso anche di due pistole scacciacani, una delle quali modificata, cartucce e materiale per il confezionamento della droga

Una madre 46enne casalinga e due figli disoccupati di 18 e 19 anni: tre insospettabili, tutti incensurati, che nella loro abitazione di Altamura custodivano però quasi tre chili di marijuana (insieme a due pistole e cartucce). Così, scoperti dai carabinieri, sono finiti in manette per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, di armi e munizioni.

Durante una perquisizione domiciliare, eseguita con l’ausilio di un’unità cinofila del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, i militari hanno rinvenuto, in un armadio della stanza da letto, due sacchetti in cellophane contenente sostanza stupefacente di tipo marijuana e due pistole scacciacani, di cui una con canna modificata e 80 cartucce di vario calibro. In una dispensa della cucina, è stata trovata altra droga dello stesso tipo, suddivisa in ulteriori due sacchetti in cellophane, per un peso complessivo di oltre due chili e mezzo. Nella disponibilità dei tre, inoltre sono stati rinvenuti 3 bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e 1.570 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I tre arrestati, che non hanno fornito alcuna giustificazione sulla detenzione illegale di droga e armi, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

