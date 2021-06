Controlli per le strade della movida a Bari: scoperti tre giovani con dosi di marijuana

Controlli anti droga nelle piazze della movida sul lungomare di Bari: le Volanti della Polizia hanno passato al setaccio le zone centrali della città anche con l'utilizzo di unità cinofile. In largo Adua un giovane 27enne già noto alle Forze dell'Ordine è stato perquisito: con sè aveva un modico quantitativo di marijuana. Sempre nella stessa piazza è stato controllato un 25enne di Canosa incensurato, che portava 2 grammi di marijuana.

La stessa quantità rinvenuta nella disponibilità di una 30enne, anch'ella incensurata, in via XXIV Maggio. Per tutti e tre sono scattate le contestazioni di illeciti amministrativi con con eventuali conseguenze sul le loro patenti di guida e i loro documenti validi per l’espatrio