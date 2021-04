Rientrano a Giovinazzo e vengono fermati dai Carabinieri: nell'auto una busta con la cocaina, arrestati in due

All'interno del mezzo è stato rinvenuto, a seguito di una perquisizione, un sacchetto in plastica contenente 38 dosi di droga, per un peso complessivo di 13 grammi circa

Due uomini di 36 e 34 anni sono stati arrestati dai Carabinieri a Giovinazzo, nel Barese, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari li hanno bloccati a bordo di un'utilizaria mentre provenivano da Bitonto, rientrando in paese. I due avrebbero mostrato subito incertezza e nervosismo nel giustificare l'uscita fuori dal comune,

All'interno del mezzo è stata rinvenuta, a seguito di una perquisizione, una busta in plastica contenente 38 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 13 grammi circa. I conbtrolli si sono spostati a domicilio: in casa di uno dei due è stato rinvenuto anche un bilancino di precisione. Per i due sono scattati gli arresti domiciliari L’attività dei militari dell’Arma di Giovinazzo, che nella stessa giornata ha inoltre elevato 4 sanzioni per violazioni delle norme anticovid, sarà ulteriormente intensificata nei prossimi giorni anche in previsione delle festività pasquali.