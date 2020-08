Marijuana da spacciare nascosta nel mobile del soggiorno: arrestato pusher barese

I Carabinieri hanno arrestato a Sannicandro di Bari un pusher 3 enne, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono stati allertati da un anomalo via-vai nelle vicinanze della palazzina in cui abita il 37enne con i suoi familiari. Durante uno dei vari passaggi era stato osservato un giovane che, alla vista della pattuglia, si era dato alla fuga. Quest’ultimo è stato così inseguito e raggiunto proprio nella casa del pusher.

All'interno vi erano 10 grammi di marijuana suddivisi in dosi: la droga era nascosta all'interno di un mobile del soggiorno. Rinvenute anche, in un altro mobile, diverse bustine con residui di 'erba'. Il tutto è stato sequestrato assieme a 575 euro, nascoste in un marsupio, ritenute provento dello spaccio.