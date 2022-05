Droga tra i vestiti nel pacco spedito in carcere per il detenuto: arrestati tre fratelli baresi

Droga spedita in carcere nel pacco dei vestiti destinato a un detenuto. Tre fratelli gemelli di 23 anni, baresi, sono finiti ai domiciliari in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Foggia.

I tre, incensurati e residenti nel quartiere San Paolo, secondo le indagini sarebbero stati i mittenti di un pacco contenente della sostanza stupefacente destinata ad un detenuto ristretto in carcere a Foggia.

I fratelli, secondo gli accertamenti svolti dagli inquirenti, dissimulando di essere un familiare del compagno di cella del detenuto beneficiario di tale spedizione di droga, lo scorso mese di dicembre avrebbero spedito un pacco da un ufficio postale di Bari, al cui interno, nascosti tra gli indumenti, vi erano alcuni grammi di hashish, per circa 60 dosi complessive, come stabilito dalle analisi svolte dopo il relativo sequestro. Sono stati gli accertamenti eseguiti proprio presso l’ufficio postale in questione, come anche quelli effettuati direttamente nel carcere di Foggia, a consentire ai carabinieri, con la collaborazione della stessa Polizia Penitenziaria, di identificare i tre responsabili della condotta illecita in questione.

Nel corso delle indagini sono quindi stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico dei presunti autori, accusati – in concorso tra loro e nell’ambito del medesimo disegno criminoso - di detenzione e spaccio aggravato di sostanze stupefacenti nonché di sostituzione di persona.