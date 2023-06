Spaccio di droga nella zona della Stazione Ferroviaria Centrale, due arresti a Bari

I carabinieri li avrebbero sorpresi a spacciare droga nei pressi dell'ingresso delle Ferrovie Appulo Lucane. Durante i controlli mirati nell'area della Stazione Centrale di Bari, i militari hanno arrestato un 29enne cittadino sudanese regolarmente presente in Italia e una 18enne italiana, senza fissa dimora, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Gli uomini dell’Arma, nei pressi della Stazione Ferroviaria Centrale di Bari, avrebbero individuato gli indagati fra gli abituali frequentanti dei giardini pubblici di piazza Aldo Moro: il 29enne avrebbe tentato di defilarsi, ma sarebbe poi stato scoperto mentre svolgeva l’illecita attività nei pressi dell’ingresso delle Fal.

I due fermati, sottoposti a perquisizione personale, sono risultati in possesso di diverse dosi di sostanza stupefacente, tra cui eroina, cocaina e hashish, nonché di denaro ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto in entrambi i casi la traduzione in carcere, in attesa delle udienze nelle quali sono state richieste ed ottenute le convalide degli arresti.