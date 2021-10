Cocaina nel risvolto della maglietta: tenta di gettare la droga per strada e minaccia carabinieri, arrestato 52enne

Un 52enne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato a Toritto poiché trovato in possesso di cocaina pronta per lo spaccio. I militari, a seguito di controlli, lo hanno sorpreso nella centrale piazza moro, a bordo di un'auto. Inutile il tentativo di fuga attraverso alcuni sorpassi per le vie del paese.

Dopo essere stato raggiunto e bloccato, i militari lo hanno portato in caserma: durante il tragitto ha cercato di gettare per strada un involucro contenente 4 'cipolline' di cocaina, nascosto nel risvolto di una maglietta. Nel corso si una perquisizione è stato trovato in possesso di un foglietto con nominativi e importi probabilmente riferibili all'attività di spaccio. L'uomo, successivamente, avrebbe cominciato anche a minacciare e offendere i militari. Per il 52enne è quindi scattato l'arresto: dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.