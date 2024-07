"Mi porti due panini", la droga dalla Spagna direttamente nelle case di Bat e Barese: raffica di arresti e sequestri

"Mi porti due panini" o anche "mi servono assolutamente 3 caffè": due messaggi 'in codice' per dissimulare richieste e accordi per la consegna della droga. Sono alcuni degli elementi emersi nel corso delle indagini di Carabinieri e Procura di Trani che hanno portato all'arresto di 39 persone nell'ambito di un blitz all'alba odierna contro il traffico e lo spaccio di stupefacenti, proveniente dalla Spagna, nei territori della Bat, del Barese e del Foggiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Trani, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 47 indagati residenti a Trani, Bisceglie e paesi limitrofi (31 in carcere; 8 agli arresti domiciliari e 8 con divieto di dimora nel proprio comune), ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana provenienti via mare. Undici persone sono state arrestate in flagranza di reato.

Le investigazioni, attraverso intercettazioni telefoniche, monitoraggi e riprese video, hanno consentito di registrare un numero significativo di cessioni della droga: le richieste, secondo gli inquirenti, giungevano ai vari spacciatori o direttamente sul posto, dove c'era sempre qualcuno pronto a soddisfare le esigenze degli avventori. Talvolta, invece, venivano utilizzate telefonate criptiche: "Per favore puoi venire da sotto al ponticello". Un modo, ritenuto dagli investigatori, per fornire indicazioni di dettaglio sul luogo e sulle modalità di incontro con lo spacciatore. Gli scambi sarebbero poi avvenuti nelle vicinanze delle abitazioni degli spacciatori oppure in piazze o in luoghi prestabiliti, quasi sempre in zone periferiche della città, per eludere eventuali controlli delle Forze dell’Ordine.

Nel complesso, oltre al sequestro di cocaina, hashish e marijuana, i militari hanno requisito materiale vario per il taglio e il confezionamento delle sostanze, schede telefoniche e cellulari che sarebbero stati utilizzati per compiere i reati e oltre 41mila euro ritenute provento dell'attività illecita.