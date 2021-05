Hashish e marijuana nel b&b a Bari vecchia: arrivano i carabinieri, arrestati in tre

Il controllo è scattato dopo che i militari in transito in una stradina del centro storico all'alba, hanno notato due ragazze lasciare la struttura: le giovani hanno ammesso di aver trascorso qualche ora in compagnia di alcuni amici

Sorpresi in un b&b a Bari vecchia con diversi quantitativi di droga tra hashish e marijuana. In arresto sono finiti due ragazzi di 24 e 26 anni e un 38enne, tutti del luogo.

Il controllo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile è scattato all'alba, quando una pattuglia in transito in una stradina di Bari Vecchia, ha notato due ragazze scendere per le scale di un B&B. Le giovani hanno candidamente ammesso ai militari di aver trascorso qualche ora in compagnia di alcuni amici, in barba ai divieti anticovid in vigore. I militari hanno perciò deciso di effettuare un controllo presso la struttura, insospettiti, per di più, da un forte odore di sostanza stupefacente proveniente dalla porta d’ingresso.

I locali del B&B, alla presenza dei tre giovani che li occupavano come ospiti da qualche giorno, sono stati quindi sottoposti a perquisizione, a seguito della quale sono stati rinvenuti, avvolti in alcuni asciugamani da bagno, 160 grammi di hashish, 8,5 grammi di marijuana e un bilancino elettronico, mentre in un tostapane posto in cucina sono stati rinvenuti 30 grammi di marijuana.

Le tre persone fermate, due delle quali con alcuni precedenti per droga, sono state condotte presso gli uffici del Nucleo Radiomobile e al termine delle formalità di rito, l’Autorità Giudiziaria ne ha disposto la detenzione ai domiciliari e dopo la convalida dell’arresto ne ha disposto per due di loro l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.