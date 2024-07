Si arrampicano sulla tubatura del gas per entrare in un appartamento, furto in via Crisanzio: due arresti

Si sarebbero arrampicati su una tubatura del gas e dopo aver forzato una serranda sarebbero entrati in un appartamento al 2° piano in via Crisanzio. I carabinieri della Stazione di Bari Carrassi, lo scorso 4 luglio, hanno arrestato due cittadini italiani di 62 e 32 anni, con precedenti di polizia: sono indagati per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti in seguito alla segnalazione giunta al 112 in piena notte.

Uno dei fermati, accortosi dell’arrivo dei militari, avrebbe tentato di scappare, venendo subito bloccato mentre aveva con sé un passamontagna e una ricetrasmittente. Il complice sarebbe rimasto nell’abitazione rifiutandosi di scendere. Solo grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autoscala, sarebbe stato possibile avvicinarlo e convincerlo a consegnarsi ai carabinieri.

Il pm di turno, informato in merito delle risultanze investigative, ha disposto la misura degli arresti domiciliari per i due uomini. Nell'udienza di convalida, il gip ha concordato con l’operato dei militari.