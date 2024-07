Minacciato e costretto a cedere le auto per pagare la droga: due baresi arrestati per estorsione

La vittima sarebbe stata costretta, dopo aver subito minacce, a cedere due auto come 'risarcimento' per un debito di 11.250 euro contratto dopo l'acquisto di cocaina da rivendere. Un 35enne bitontino e un 33enne di Acquaviva (residente a Bari) sono stati arrestati, insieme ad un complice brindisino, con le accuse di vendita di droga e estorsione in concorso.

Gli agenti della squadra mobile di Brindisi, sabato scorso, hanno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip del Tribunale locale, Vittorio Testi. Le indagini, coordinate dal pm Luca Miceli, hanno condotto in carcere i tre indagati

I reati contestati in questa fase, riporta BrindisiReport, riguardano due distinti episodi. Il primo è una cessione di droga, per la vendita. Viene contestata ai tre indagati condotti in carcere e alla vittima stessa ed è datata tra maggio e giugno 2022, comunque in un periodo antecedente a settembre di quell'anno. I due indagati baresi avrebbero ceduto, a Bitonto, 250 grammi di cocaina ciascuno sia al complice brindisino che alla vittima: la merce acquistata al prezzo 45 euro al grammo, sarebbe stata destinata ad essere ceduta a terzi. Il debito sarebbe stato saldato successivamente.

È proprio il mancato saldo del debito da parte della vittima che avrebbe portato alla seconda ipotesi di reato: l'estorsione in concorso. I due indagati baresi, secondo quanto riporta BrindisiReport, sarebbero ritenuti dagli investigatori i concorrenti morali in funzione di mandanti, mentre il brindisino sarebbe il concorrente materiale, presunto mediatore tra le parti e portatore della maggior parte delle richieste estorsive. La vittima avrebbe raccontato di aver ceduto a quest'ultimo due autovetture, intestate in precedenza a dei familiari, dietro minaccia, oltre alla somma di 300 euro in contanti. Tutto sarebbe nato da un arresto della vittima.

In quelle condizioni la vittima non sarebbe stata in grado di saldare. Da questa situazione sarebbe cominciato il calvario, che si sarebbe esplicitato soprattutto attraverso minacce per messaggio, tramite un'applicazione di messaggistica istantanea. In un anno la vittima avrebbe ceduto le due auto all'indagato di Brindisi. Le vettura sarebbero state poi girate ai baresi. Gli agenti della squadra mobile brindisina sono entrati in azione in seguito alla denuncia della vittima.

L'interrogatorio di convalida a carico dei tre indagati si terrà mercoledì 3 luglio.