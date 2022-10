La Fiera del Levante presenta il suo e-commerce: "Per gli espositori uno spazio online per trovare nuovi clienti"

La Fiera del Levante lancia il suo nuovo e-commerce. "Un ulteriore e straordinariamente importante percorso di fidelizzazione di Nuova Fiera del Levante con i suoi espositori - spiega Marina Lalli, responsabiel delle Relazioni istituzionali della Nuova Fiera del Levante - ma anche con piccole e medie aziende che vorranno avvicinarsi ed entrare in una rete virtuosa". La piattaforma, con un'interfaccia personalizzata realizzata specificamente per la Campionaria, vuole essere quindi uno spazio pensato appositamente per permettere di raggiungere un pubblico più ampio a chi espone in Fiera, estendendo le possibilità commerciali oltre il periodo della Campionaria. Ne abbiamo parlato anche con Domingo Iudice, cofondatore e responsabile marketing dell'Agenzia Brainpull, che ha curato l'e-commerce online ancora in fase di rodaggio, che una volta attivato si potrà raggiungere direttamente dal sito della Fiera del Levante.

L'idea, nata nel corso della pandemia e fortemente voluta dal presidente della Nuova Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi, è una sorta di campionaria on line aperta tutto l'anno, facilmente accessibile da tutti i device, in cui gli espositori potranno mettere in vendita vari prodotti attraverso un sistema semplice e intuitivo, che darà la possibilità di controllare gli ordini e di restare in contatto con gli acquirenti. Sarà possibile acquistare tra migliaia di oggetti suddivisi in categorie con il supporto dell'assistenza e promozioni sempre in evidenza.