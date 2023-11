Edificio crollato a Modugno, assolto l'ex comandante della Polizia locale

Il gup del Tribunale di Bari, Giuseppe Battista, ha assolto "perché il fatto non sussiste" il maggiore Antonio Perchiazzi, all'epoca dei fatti comandante della polizia locale di Modugno, dai reati di omissione in atti d'ufficio e disastro colposo per aver - secondo le accuse - colposamente cooperato al crollo di un edificio ubicato in via Giovanbattista Stella a Modugno, avvenuto il 9 gennaio 2021.

Il tribunale, accogliendo la tesi del difensore di fiducia di Perchiazzi, l'avvocato Antonio La Scala, "ha accertato - evidenzia il legale - la correttezza della condotta posta in essere dall'ufficiale di PS il quale già in sede di interrogatorio aveva chiarito di aver adottato tutti i provvedimenti di sua competenza finalizzati a evitare il crollo del suddetto edificio, evento che si è poi verificato per cause non imputabili all'ufficiale", che dunque "ha agito nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione di un pericolo da crollo".