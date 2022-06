Election Day, affluenza al 19% alle ore 12 per le Comunali nel Barese

Negli 11 Comuni baresi al voto per l'Election Day delle elezioni amministrative, quasi un barese su cinque si è recato questa mattina alle urne per votare. Lo confermano i primi dati sull'affluenza della piattaforma Eligendo. Alle ore 12, infatti, il tasso di affluenza si attesta al 19,08 per cento, con un picco particolare a Giovinazzo (21,35%), mentre il Comune con meno affluenza per le Comunali è al momento Sammichele di Bari (15,53%).

Dati aggiornati alle ore 14:05

Provincia di BARI

Dato aggiornato al: 12/06/2022 - 13:47

Comuni % ore 12 Prec. ore 12

BARI 11 su 11 19,08 20,54 ALBEROBELLO 18,63 18,35 BITONTO 20,16 20,26 CASSANO DELLE MURGE 18,22 20,48 CASTELLANA GROTTE 19,55 22,75 GIOVINAZZO 21,35 23,23 GRAVINA IN PUGLIA 20,00 21,35 MOLFETTA 19,29 20,37 POLIGNANO A MARE 16,65 19,28 SAMMICHELE DI BARI 15,53 15,99 SANTERAMO IN COLLE 16,69 17,17 TERLIZZI 18,57 23,00

Affluenza al referendum

Per quanto riguarda invece i dati del referendum sulla Giustizia, le percentuali nel Barese sono nettamente più basse, con una media del 7% di votanti per i cinque quesiti.

Provincia di BARI

1 Incandidabilità dopo condanna

Dato aggiornato al: 12/06/2022 - 14:13

Comuni % ore 12

BARI 41 su 41 7,17 ACQUAVIVA DELLE FONTI 3,09 ADELFIA 2,77 ALBEROBELLO 18,98 ALTAMURA 2,60 BARI 4,14 BINETTO 3,35 BITETTO 3,13 BITONTO 19,09 BITRITTO 3,23 CAPURSO 3,57 CASAMASSIMA 2,77 CASSANO DELLE MURGE 18,12 CASTELLANA GROTTE 20,16 CELLAMARE 2,90 CONVERSANO 2,59 CORATO 4,32 GIOIA DEL COLLE 3,73 GIOVINAZZO 20,35 GRAVINA IN PUGLIA 18,51 GRUMO APPULA 2,61 LOCOROTONDO 2,95 MODUGNO 3,65 MOLA DI BARI 2,80 MOLFETTA 19,93 MONOPOLI 3,10 NOCI 3,08 NOICATTARO 2,46 PALO DEL COLLE 2,80 POGGIORSINI 3,50 POLIGNANO A MARE 16,86 PUTIGNANO 3,69 RUTIGLIANO 2,37 RUVO DI PUGLIA 3,13 SAMMICHELE DI BARI 17,61 SANNICANDRO DI BARI 2,55 SANTERAMO IN COLLE 17,39 TERLIZZI 18,18 TORITTO 3,30 TRIGGIANO 3,20 TURI 2,47 VALENZANO 3,54

