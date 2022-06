Election Day, al voto in 11 Comuni baresi e per referendum sulla Giustizia: seggi aperti fino alle 23

È il giorno dell'Election Day. In Puglia, come nel resto d'Italia, si vota per il rinnovo di sindaco e consiglieri nei comuni designati e per il referendum sulla giustizia. In entrambi i casi, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e per votare sarà necessaria la tessera elettorale e la carta d'identità. Vediamo ora nel dettaglio la situazione per la provincia barese

Elezioni, 11 Comuni al voto

Per quanto riguarda le elezioni comunali, nella provincia barese sono 11 i Comuni per i quali si voterà: Alberobello, Bitonto, Cassano Murge, Castellana Grotte, Giovinazzo, Gravina, Molfetta, Polignano, Sammichele, Santeramo e Terlizzi. Il turno di ballottaggio, nel caso non vi sia un candidato che al primo turno abbia ottenuto almeno il 50% più uno dei voti, si svolgerà il 26 giugno. La seconda tornata non riguarderà i Comuni sotto i 15mila abitanti, ovvero Alberobello, Cassano e Sammichele.

I candidati sindaco e le liste

Di seguito i candidati sindaci di ciascun Comune con le rispettive liste:

Alberobello - Francesco De Carlo | Margherita Matarrese | Gianvito Ricci

Bitonto - Domenico Damascelli | Francesco Paolo Ricci

Cassano Murge - Raffaella Casamassima | Davide Del Re

Castellana Grotte - Domenico Ciliberti | Vito Luigi Rubino | Marica Pace | Domenico Quaranta | Cinzia Valerio

Giovinazzo - Daniele De Gennaro | Maria Rosaria Pugliese | Michele Sollecito

Gravina - Mario Conca | Fedele Lagreca | Giancinto Lagreca | Saverio Verna

Molfetta - Lillino Drago | Giovanni Infante | Pietro Mastrapasqua | Tommaso Minervini

Polignano - Vincenzo Capobianco | Vito Carrieri | Maria La Ghezza | Michele Lestingi | Valeria Pedote

Sammichele - Lorenzo Netti | Pasqua Sicoli detta Patrizia

Santeramo - Vincenzo Casone | Michele D'Ambrosio | Maria Anna Labarile | Michela Nocco | Maurizio Scaramuzzi

Terlizzi - Gioacchino Allegretti detto Nino | Michelangelo De Chirico | Pietro Ruggiero

Il referendum sulla Giustizia

L'Election Day riguarda poi il referendum sulla Giustizia, che propone cinque quesiti, approvati negli scorsi mesi dalla Corte Costituzionale: gli argomenti all'esame dei lettori riguarderanno l'abolizione (o meno) della legge Severino, il progetto di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, la custodia cautelare, un'equa valutazione dei magistrati e la separazione delle loro funzioni.

