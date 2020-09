Elezioni Regionali, voto da casa per chi è in quarantena o isolamento fiduciario Covid: come chiederlo

Come già annunciato dal Comune, alle prossime elezioni regionali potranno votare da casa coloro che sono in quarantena o in isolamento fiduciario per il Covid-19. In giornata sono state diramate le istruzioni da seguire per poter usufruire del 'voto a distanza'. In particolare, tra il 10 e il 15 settembre (tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione) l'elettore deve far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste è iscritto alcuni documenti:

1) la dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto dall’ufficio, in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;

2) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 103/2020 (trattamento domiciliare o condizione di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19);

3) copia della tessera elettorale;

4) copia di un documento di identità.

I cittadini potranno inviare la documentazione con posta elettronica certificata all'indirizzo PEC elettorale.comunebari@pec.rupar.puglia.it oppure con una normale mail all’indirizzo t.pazienza@comune.bari.it. Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare sarà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle ore 7 alle 15 di lunedì 21 settembre. Per maggiori informazioni si può contattare l'Ufficio elettorale del Comune in corso Vittorio Veneto ai numeri 0805773720 e 0805773704.