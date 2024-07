Inchiesta corruzione, rinviato a giudizio l'ex direttore Asset Elio Sannicandro

E' stato rinviato a giudizio, assieme ad altri 10 imputati tra cui alcuni imprenditori, l'ex direttore generale dell'Asset ed ex commissario per l'emergenza idrogeologica della Puglia, Elio Sannicandro. Le accuse, a vario titolo, sono di corruzione e turbativa d'asta. In base all'inchiesta della Procura di Bari, Sannicandro avrebbe ricevuto tangenti per 60mila euro in cambio della concessione di appalti.

Il giudice per le indagini preliminari ha revocato a Sannicandro l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La Corte di Cassazione, nei mesi scorsi, aveva già annullato il provvedimento con il quale erano stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi. "Siamo certi pertanto - spiega il suo avvocato Michele Laforgia - che il processo acclarerà la definitiva estraneità dell'ingegnere Sannicandro da qualsiasi ipotesi di reato".