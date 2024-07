'Road to Battiti' fa tappa a Bari con Elodie: esibizione in largo Giannella, scattano divieti e limitazioni al traffico

E' la città di Bari l'ultima tappa di “Road to Battiti 2024”, anteprima itinerante di “Battiti Live”. Protagonista dell’evento, in programma giovedì 4 luglio, sarà Elodie, che registrerà due performance che saranno successivamente trasmesse in televisione. L’esibizione dell’artista è prevista alle ore 19, in Largo Giannella, con ingresso gratuito, mentre il truck di Radio Norba sarà presente sul molo San Nicola.



Per consentire lo svolgimento dell’evento, la Polizia locale ha disposto, con apposita ordinanza, alcune limitazioni al traffico e alla sosta.



In particolare, il giorno 4 lugliom dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze è istituito il divieto di fermata sul molo San Nicola (un tratto di circa 30 metri in prossimità del Circolo Canottieri “Barion” e Sala Zonno, ambo i lati, non dovrà essere interessato da alcuna occupazione di suolo pubblico per essere adibito ad area di manovra e sosta temporanea per carico e scarico); dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze è istituito il divieto di fermata (eccetto per i veicoli a servizio di persone con capacità motorie sensibilmente ridotte muniti di regolare contrassegno ex art. 188 C.d.S.) sulle seguenti strade e piazze: piazza Diaz, lato sinistro nel senso di marcia della carreggiata compresa tra i giardini e gli edifici, prolungamento ideale della via Imbriani e compresa tra via Goffredo Di Crollalanza e via Zara; lungomare sen. A. Di Crollalanza, esclusivamente per gli stalli di sosta antistante il largo Adua.

Ancora, dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, si autorizza, in deroga ai vigenti divieti, il transito e la sosta sul largo Giannella dei veicoli al servizio della società Music Art Management; dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sul molo di San Nicola; dalle ore 08.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il senso unico alternato sul molo San Nicola, lato scalo alaggio, tratto compreso tra il lungomare sen. A. Di Crollalanza e “El Chiringuito” per i soli veicoli dei soci e fornitori diretti o provenienti dal Circolo Canottieri “Barion” e Sala Zonno; dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sulla piazza A. Diaz, esclusivamente per la carreggiata prospiciente il mare, e il largo Giannella, tratto compreso tra lungomare N. Sauro e lungomare sen. A. Di Crollalanza.

Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 2322 del 20.3.1991 è consentito il transito ai veicoli al servizio della società Music Art Management srl, con portata superiore a t. 3,5, previa comunicazione dei numeri di targa alla sala operativa del Corpo di Polizia locale, all’interno del perimetro individuato da: via B. Regina - via B. Bari - via Capruzzi - via Oberdan - via Di Vagno - lungomare Nazario Sauro - lungomare A. Di Crollalanza - piazza IV Novembre - corso Vittorio Emanuele II - corso Vittorio Veneto.