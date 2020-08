La deputata barese Savino positiva al coronavirus dopo viaggio in Sardegna: "Sto bene ma in isolamento"

"Cari amici, purtroppo anche io, dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Sardegna, sono risultata positiva al Covid-19": è il messaggio su Facebook della deputata barese di Forza Italia, Elvira Savino, con cui ha annunciato di aver preso il coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il mio stato di salute è complessivamente soddisfacente - aggiunge Savino e sono evidentemente in isolamento. Quello che mi pesa di più è non poter stare vicino a mio figlio. Provo anche grande rammarico per non poter essere presente in prima persona in campagna elettorale, accanto ai colleghi di Forza Italia e della coalizione, nella nostra meravigliosa Puglia per fare tornare il centrodestra al governo della Regione. E’ una amarezza non essere lì con voi nelle manifestazioni che sul territorio abbiamo organizzato per far conoscere il nostro programma di buongoverno per la Puglia e i Pugliesi. Però, seppure con modalità diverse dal consueto, farò tutto il possibile per dare il mio sostegno e contribuire alla vittoria di Raffaele Fitto, di Forza Italia e del centrodestra" conclude la deputata originaria di Castellana Grotte.