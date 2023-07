Emergenza incendi in Puglia, i Vigili del Fuoco costretti a doppi turni: "Servono più uomini e mezzi"

"La Puglia ha una carenza di Vigili del Fuoco non più sostenibile, serve un intervento urgente del Governo per salvaguardare la nostra bellissima regione ricca di boschi e macchie mediterranee che con i cambiamenti climatici rischiano di sparire". Sono queste le parole del segretario Uil Pa Vigili del Fuoco Puglia, Giuseppe Santoro in merito agli incendi che la stanno colpendo, in questi giorni, tutto il territorio pugliese, dal Barese al Salento.

L'emergenza, sottolineano i vertici pugliesi della sigla sindacale, è stata solo tamponata dal provvedimento di raddoppio dei turni dei Vigili del Fuoco di tutto il

territorio pugliese e l'arrivo di due colonne mobili Aib dalla Toscana e dall'Abruzzo.

"Servono più Vigili del Fuoco e nuovi mezzi di soccorso, i lavoratori sono al collasso e si continua a giocare sulla loro salute", sottolinea Santoro che torna a chiedere al presidente del Regione Puglia, Michele Emiliano, ed ai vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di occuparsi della carenza di personale in Puglia.

Il segretario regionale pugliese della Uil Pa Vigili del Fuoco ha annunciato, infine, che se il comparto pugliese non riceverà riscontri positivi in merito alla problematica sollevata, saranno adottate tutte le azioni sindacali consentite.