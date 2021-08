Dal mondo dello spettacolo alle istituzioni, tutti in campo per l'emergenza sangue: gli inviti a donare diventano un videoappello

L'iniziativa di sensibilizzazione promossa da Filippo Melchiorre, consigliere comunale e delegato alla Sanità per l'Anci Puglia. Obiettivo incoraggiare le donazioni, in un momento dell'anno in cui la carenza di sangue si fa più accentuata

Dal mondo dello spettacolo allo sport, dai rappresentanti delle istituzioni ai giornalisti, tanti videomessaggi per unico appello: "Donate il sangue". L'iniziativa, che visto la partecipazione di tanti 'testimonial' baresi, è stata lanciata da Filippo Melchiorre, consigliere comunale di Fratelli d'Italia e neo delegato alla Sanità dell'Anci Puglia. L'idea è nata per sostenere le donazioni di sangue in un periodo dell'anno in cui la carenza si fa più forte, mettendo in difficoltà le strutture ospedaliere.

"C’è in atto un’altra emergenza, oltre al coronavirus, quella della raccolta sangue. Per effetto della paura di Covid-19 le donazioni sono calate in tutta Italia per questo non dobbiamo interrompere questo gesto di solidarietà", spiega Filippo Melchiorre, promotore, da oltre vent’anni, in piena estate, di una giornata per la donazione del sangue che quest’anno si è svolta a fine luglio presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale Di Venere. "Questi videomessaggi sono una chiamata alle armi", aggiunge Melchiorre, "In un periodo di emergenza come questo i donatori abituali, ma soprattutto quelli che non hanno mai donato, vanno stimolati".