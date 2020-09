Bande di minorenni terrorizzano Adelfia, allarme furti in casa ad Alberobello: più telecamere e forze speciali in campo

Emergenza sicurezza ad Adelfia ed Alberobello. La situazione nei due comuni baresi è stata esaminata nella riunione odierna del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Antonia Bellomo, alla presenza dei due sindaci.

Nonostante è emerso un trend in diminuzione della delittuosità in entrambi i territori, il primo cittadino di Adelfia ha espresso preoccupazione per la presenza di bande di minorenni che arrecano disturbo alla quiete pubblica e compiono atti vandalici e di bullismo.

Il prefetto - unitamente ai vertici provinciali delle forze dell’ordine - ha evidenziato che ferma restando l’attenzione al territorio comunale di Adelfia attraverso l’ulteriore intensificazione dei servizi di prevenzione generale e controllo con l’ausilio della polizia locale, gli episodi di devianza minorile, di intemperanza e di dispregio delle regole, sono espressione di una emergenza sociale che richiedono un intervento corale di tutte le istituzioni, delle diverse agenzie educative, a partire dalla famiglia, del volontariato del terzo settore attraverso la realizzazione di progettualità che forniscano modelli positivi a cui ispirarsi volti ad affermare i valori di sana convivenza civile.

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, d’intesa con i dirigenti scolastici delle scuole medie e istituti superiori, saranno programmati incontri sul tema della legalità e sicurezza, con la partecipazione di esponenti qualificati delle forze di polizia.

Il sindaco di Adelfia è stato, altresì, sensibilizzato a potenziare e mantenere in efficienza il sistema di videosorveglianza cittadino di sicuro ausilio l’individuazione degli autori degli atti che incidono sul grado di vivibilità della città.

Il primo cittadino di Alberobello, pur riconoscendo la costante e visibile attività di vigilanza e controllo delle forze di polizia territoriali, ha posto l’accento sugli ultimi episodi di furto in abitazione manifestando il timore di una possibile recrudescenza del fenomeno.

Anche in questo caso è stata disposta l’intensificazione dei servizi di prevenzione generale nel comune di Alberobello, anche con servizi straordinari da parte dei reparti speciali di Polizia.