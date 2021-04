Per una vita al lavoro nel suo antico forno di pietra: addio a Emilia, storica panificatrice di Bari vecchia

Fino a qualche anno fa, nonostante il traguardo degli ottant'anni, non aveva abbandonato il suo forno in pietra in strada Attolini, nel cuore di Bari vecchia. Emilia Stragapede, storica panificatrice del borgo antico, si è spenta oggi, all'età di 86 anni. Una vita dedicata al suo lavoro, e al suo forno nella stradina di fronte al Castello Svevo, "uno degli ultimi antichi forni della città vecchia, spento qualche anno fa", racconta a BariToday il nipote Cristian, ricordando la dedizione con cui sua nonna Emilia per anni ha condotto la sua attività.