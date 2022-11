Emiliano sulla tratta dei migranti "Serve controllo dei flussi e legalizzazione dell'immigrazione. Modello pugliese a disposizione del governo"

Il governatore è intervenuto questa mattina in occasione dell'inaugurazione del centro diurno per vittime di tratta 'Amaranta' sul litorale San Giorgio. "Se si passa con il controllo del passaporto o il biglietto di un traghetto si possono regolare i numeri, evitando di fare il soccorso in mare"