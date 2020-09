"Basta insulti, la Puglia ha aiutato il nord": Emiliano risponde sui social ai detrattori della Sanità regionale

"Non possiamo accettare di essere presi in giro da gente che per anni e anni ha insultato e perseguitato noi del Sud. Figuratevi se quello che è successo al Nord con il Covid fosse capitato, in quelle proporzioni, a noi meridionali". Dura disanima di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, sui social dopo gli attacchi arrivati dagli esponenti del centrodestra sulla gestione dell'emergenza Covid in Puglia.

"Ci avrebbero detto di tutto - prosegue il governatore - Invece proprio noi, durante l'emergenza, abbiamo aiutato le regioni del Nord ed è una cosa che ci ha riempito il cuore. Avremmo fatto lo stesso con chiunque ne avesse avuto bisogno. Questa è la nostra storia, questa è la Puglia".