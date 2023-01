Nuove assunzioni al Comune di Bari: primo giorno di lavoro per 70 dipendenti

Erano stati assunti il 30 dicembre scorso, oggi sono entrati in servizio. I nuovi dipendenti del Comune di Bari hanno iniziato il loro lavoro negli uffici della Pubblica Amministrazione: 53 unità sono state inserite nel corpo della Polizia Locale, 5 assistenti scolastici sono stati dislocati negli asili nido. Nell'organico comunale sono stati aggiunti anche 2 assistenti sociali, 6 ufficiali di Polizia Locale (a cui si aggiungeranno altri 3 nel mese di febbraio), un webmaster, 2 amministratori di Sistema informativo e un esperto linguistico.

"Come da impegni presi, entro la fine dell’anno abbiamo completato l’immissione in servizio delle ultime unità previste secondo i concorsi espletati e nelle prossime settimane provvederemo al completamento delle surroghe per coprire i posti vacanti secondo le rinunce registrate - ha dichiarato l'assessore al Personale, Vito Lacoppola - Continua così il lavoro che, ormai da tempo, stiamo portando avanti sul ricambio generazionale del personale dipendente comunale, con una media di 35 anni di età tra i neo assunti del 2022. Per il nuovo anno, invece, proseguiremo secondo le indicazioni approvate con il nuovo piano del fabbisogno articolato sulle annualità 2023/2025 che prevede il reclutamento di 47 nuovi dipendenti, da selezionare mediante concorso pubblico nelle figure di dirigente tecnico (4 posti), insegnante scuola infanzia (12 posti), istruttore amministrativo finanziario (25 posti), funzionario specialista tecnico (6 posti)".