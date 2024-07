Donna di Molfetta uccisa nel Trevigiano, il giorno dei funerali. Le indagini: appuntamento con il killer il giorno del delitto?

Si sono svolti a Canizzano (Treviso) i funerali di Vincenza Saracino, la 50enne originaria di Molfetta (Bari) uccisa con cinque coltellate lo scorso 2 luglio scorso in un casolare abbandonato alla periferia del paese.

Circa 400 persone hanno preso parte alle esequie funebri in una cittadina colpita dall'efferato delitto per il quale proseguono le indagini. I Carabinieri del Ris di Parma hanno analizzato la bici azzurra utilizzata dalla 50enne per spostarsi abitualmente. Il mezzo, secondo quanto riporta TrevisoToday, era stato rinvenuto contestualmente al cadavere, nascosto da un cespuglio. Secondo una ricostruzione, l'assassino, dopo aver accoltellato fatalmente Vincenza Saracino, avrebbe gettato la sua bici tra gli arbusti.

Gli inquirenti stanno anche analizzando il cellulare della donna che, secondo alcune ipotesi, avrebbe avuto un appuntamento con il killer proprio nel pomeriggio del 2 luglio.

Ulteriori particolari su Trevisoday.it