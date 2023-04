San Girolamo, lungomare 'mangiato' dalle ondate. Galasso: "Presto ripascimento della spiaggia, ma interverremo anche sui frangiflutti"

Il tratto calpestabile in pietra eroso dall'azione delle onde marine, tanto da creare un pericoloso dislivello con la vicina spiaggia di ciottoli alto quasi un metro. Sono i residenti di San Girolamo, attraverso il gruppo Facebook 'Vivere La Voce di San Girolamo Fesca Marconi', a mostrare quello che sta accadendo sul waterfront di San Girolamo, a pochi metri dalla 'piastra'. Complice il forte vento delle scorse settimane, le ondate hanno praticamente raggiunto il vicino marciapiede, 'mangiando' lo spazio sottostante ai lavori effettuati dall'amministrazione comunale a ridosso del mare. "L'erosione del mare proprio in direzione dei frangiflutti sommersi, sta scavando pericolosamente la zona sottostante al marciapiede - scrivono i residenti - Adesso non veniteci a parlare che a breve ci sarà il ripascimento delle spiagge perché qui si tratta di evidenti e innegabili errori di progettazione".

Galasso: "Pronto un progetto per il rafforzamento dei frangiflutti"

Sulla questione interviene l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo in zona per visionare lo stato dei luoghi. "La linea di costa non è invariabile, ma anche dove l'uomo non ha fatto modifiche, come il tratto costiero dei lidi verso Torre Canne - assicura a BariToday - comunque le spiagge camnbiano di larghezza di anno in anno. Alcuni anni accumulano più sabbia e altri no, secondo il principio della 'fluttuabilità'".

Nel tratto specifico, poi, si aggiunge la presenza di un varco tra i frangiflutti, inserito nella progettualità originale "per garantire un ricambio d'acqua, altrimenti avremmo avuto nel periodo estivo problemi di putrefazione e proliferazione delle alghe". La presenza del varco, però, ha anche permesso alle onde di arrivare con maggiore facilità rispetto ad altri punti sulla spiaggia di ciottoli, con l'evidente erosione dell'asfalto soprastante che oggi notiamo. Per correre ai ripari l'amministrazione metterà in campo due diversi interventi. Il primo è il classico ripascimento della spiaggia di ciottoli, che sarà effettuato "già entro la prossima estate - assicura l'assessore - visto che le interlocuzioni sono già in fase avanzatissima". Intervento che avrà luogo, quindi, entro i prossimi due mesi.

C'è poi una seconda progettualità, di cui si sta discutendo in queste settimane, che andrà invece a modificare l'assetto dei frangiflutti, con l'aumento della parte 'soffolta', ovvero sotto il livello dell'acqua. "Un intervento che non andrà quindi a variare il paesaggio, non essendo visibile a occhio nudo - conclude Galasso - ma smorzerà l'azione disgregatrice delle onde. Questo dovrebbe portare a evitare che vengano scoperti quei massi che invece rappresentano l'ossatura dell'area asfaltata".